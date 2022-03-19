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«Ференцварош» Черчесова лидирует в лиге Венгрии с отрывом в 8 очков. Тренер выиграл 7 из 11 матчей

«Ференцварош» обыграл «Мезекевешд» (1:0) в 25-м туре чемпионата Венгрии. Клуб Станислава Черчесова увеличил лидерство в турнире до 8 очков.

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