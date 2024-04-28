Экипировка и тренировки: мотоциклистам дали советы по безопасности на трассе

Начинающие мотоциклисты с небольшим стажем вождения надеются на внимательность со стороны водителей автомобилей, но большинство автовладельцев иногда просто могут не заметить мотоциклистов, и возрастает риск ДТП.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии