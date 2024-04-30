Автомобиль выскочил на трамвайные рельсы в Барнауле

Из-за аварии встало движение трамваев в сторону Балтийской, говорят очевидцы ДТП Легковой автомобиль выскочил на трамвайные рельсы на пересечении улиц Попова и Сергея Семенова, сообщает "Инцидент Барнаул".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии