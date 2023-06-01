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Политолог Колташов: Лавров нанес удар по Госдепу США за дерзость американского посла

Политолог Колташов: Лавров нанес удар по Госдепу США за дерзость американского посла

duma.gov.ru | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Сергей Лавров нанес болезненный удар по Госдепу США за дерзость американского посла.

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