Президент Колумбии опубликовал видео с мешками, содержащими тела предполагаемых боевиков

Президент Колумбии Абелардо Де Ла Эсприэлла, вступивший в должность в прошлом месяце и придерживающийся жёсткой линии в борьбе с незаконными вооружёнными формированиями, опубликовал в социальных сетях видео, на котором он проходит мимо рядов белых мешков для трупов.