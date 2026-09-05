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FiNE NEWS

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Президент Колумбии опубликовал видео с мешками, содержащими тела предполагаемых боевиков

Президент Колумбии Абелардо Де Ла Эсприэлла, вступивший в должность в прошлом месяце и придерживающийся жёсткой линии в борьбе с незаконными вооружёнными формированиями, опубликовал в социальных сетях видео, на котором он проходит мимо рядов белых мешков для трупов.

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