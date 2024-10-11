В Красноярске прошла сессия проекта «Музейные маршруты России»

В Красноярском крае прошла сессия проекта «Музейные маршруты России. Юбилейные даты». Директор Департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Елена Харламова в приветствии участникам сессии отметила особую роль Красноярского края, известного своими талантливыми литераторами, в развитии отечественной культуры и сохранении традиций.
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