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КАЛЕЙДОСКОП ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРСОН ВОКРУГ ЛОБНОГО МЕСТА

Пётр Великий, последний Царь на Руси и первый Император России, выпустил 4 указа о дураках, три из которых были именными, т.

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Комментарии
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Семенков Александр
И ведь эти перечисленные, да и не перечисленные дураки сидят в Правительстве, в ГД, в СФ, особенно в Аппарате Президента, на других различных государственных должностях и правят Россией, &quot;учат&quot; нас с вами жить и мешают развитию России. Доколе???
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1 час.
Виктор Рыбаков
О,сколько их на самом-самом верху!А внизу на всех уровнях - просто тьма....
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1 час.

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