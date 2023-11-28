КАЛЕЙДОСКОП ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРСОН ВОКРУГ ЛОБНОГО МЕСТА

Семенков Александр

И ведь эти перечисленные, да и не перечисленные дураки сидят в Правительстве, в ГД, в СФ, особенно в Аппарате Президента, на других различных государственных должностях и правят Россией, "учат" нас с вами жить и мешают развитию России. Доколе???