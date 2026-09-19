Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Почему Луначарский ещё в 1922 году запретил свастику в СССР

Свастика. Сегодня этот символ вызывает только одну ассоциацию — нацизм, война, лагеря смерти. Но так было не всегда.

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