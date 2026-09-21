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Вэнс объяснил, почему назвал крайне левых «пердикалами»

Вэнс объяснил, почему назвал крайне левых «пердикалами»

Вице-президент США Джей Ди Вэнс оговорился во время выступления на митинге движения MAGA (Make America Great Again) в Гринсборо, штат Северная Каролина .

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