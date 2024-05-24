"Бешикташ" выиграл Кубок Турции в 11-й раз в своей истории

Футбольная команда "Бешикташ" обыграла "Трабзонспор" в финале Кубка Турции со счетом 3:2. Это 11-й титул чемпиона страны для "Бешикташа", который опережает "Галатасарай" по количеству побед в этом соревновании.
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