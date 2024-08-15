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Оборот «Софталайна» по МФСО увеличился на 40% в первом полугодии

Оборот «Софталайна» по МФСО увеличился на 40% в первом полугодии

Оборот «Софтлайн» по международным стандартам финансовой отчетности по итогам первой половины 2024 года вырос на 40%, если сравнивать с показателями аналогичного периода прошлого года, и составил 42,8 миллиарда рублей.

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