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Паника в Сумах, Киев готовится ударить по Курской АЭС, что происходит у Тёткино? Сводка событий 17 августа

Паника в Сумах, Киев готовится ударить по Курской АЭС, что происходит у Тёткино? Сводка событий 17 августа

Фото: Олег Рукавицын Царьград Сегодня 14K прочитали После ударов русских "Искандеров" в Сумах началась паника: тыловой город в один миг стал фронтовым.

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