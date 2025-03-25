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Ефимов: за прошлый год в Москве построили 17 спортивных объектов

Ефимов: за прошлый год в Москве построили 17 спортивных объектов

В Москве в прошлом году было возведено 17 объектов спорта за счет бюджетных и внебюджетных средств. Об этом стало известно из сообщения Владимира Ефимова, заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

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