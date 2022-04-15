Домклик улучшил процесс оформления межрегиональных сделок на территории всей России

Домклик улучшил процесс оформления межрегиональных сделок на территории всей России

С помощью сервиса Домклик (6+) можно провести сделку с ипотекой даже если участники сделки находятся в разных городах России.

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