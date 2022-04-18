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Ольга Кормухина и Алексей Белов посетили в госпитале участников спецоперации на Украине

Ольга Кормухина и Алексей Белов посетили в госпитале участников спецоперации на Украине

Социально-культурная акция «Лучшим воинам мира» организована Главным военно-политическим управлением Вооруженных сил РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач.

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