В России вырастут минимальные цены на сигареты

АЮ

Александр Юткин

Здесь не стесняются под благостные завывания. А про сверхдоходы нуворишей даже не заикаются. Как и про сумашедшие цены на топливо. Про доходы граждан, отданные в виде процентов банкам. Да еще через губу одергивают несогласных.