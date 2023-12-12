В России вырастут минимальные цены на сигареты

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Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
Здесь не стесняются под благостные завывания. А про сверхдоходы  нуворишей даже не заикаются. Как и про сумашедшие цены на топливо. Про доходы граждан, отданные в виде процентов банкам. Да еще через губу одергивают несогласных.
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