Министерство сельского хозяйства объявило о повышении минимальной стоимости сигарет в России начиная с первого zudfhz 2024 года.
В России вырастут минимальные цены на сигареты
Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
Здесь не стесняются под благостные завывания. А про сверхдоходы нуворишей даже не заикаются. Как и про сумашедшие цены на топливо. Про доходы граждан, отданные в виде процентов банкам. Да еще через губу одергивают несогласных.
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