РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

269 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Андросов
    Задохнуться от запаха от этого сборища?Конференция по Ук...
  • Нина Попова
    Понятно теперь почему в Челябинской области "ценным специалистам" было раздолье.Прокурор Челябинс...
  • Eduard
    ООН свинячья организация!России ограничили...

«Должны платить бедные, а не богатые…» Минфин РФ сохраняет неолиберальную стратегию

«Должны платить бедные, а не богатые…» Минфин РФ сохраняет неолиберальную стратегию

Предложенные Минфином РФ изменения в Налоговый кодекс не являются полноценной реформой и свидетельствуют о продолжении стратегии, что налоги должны платить бедные, а не богатые, считает экономист, глава Института нового общества Василий Колташов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх