«Должны платить бедные, а не богатые…» Минфин РФ сохраняет неолиберальную стратегию

Предложенные Минфином РФ изменения в Налоговый кодекс не являются полноценной реформой и свидетельствуют о продолжении стратегии, что налоги должны платить бедные, а не богатые, считает экономист, глава Института нового общества Василий Колташов.
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