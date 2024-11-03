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pisec

2 подписчика

Делимся находками из китайских магазинов

Сначала пара слов из рубрики "По следам наших публикаций". Я писал о том, что искал такой адаптер для ноутбука, чтобы одновременно с питанием ноута можно было бы заряжать смартфон на хорошей мощности, а то я столкнулся с тем, что мой нынешний адаптер на 65 Вт такое не поддерживает.

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