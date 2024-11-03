Делимся находками из китайских магазинов

Сначала пара слов из рубрики "По следам наших публикаций". Я писал о том, что искал такой адаптер для ноутбука, чтобы одновременно с питанием ноута можно было бы заряжать смартфон на хорошей мощности, а то я столкнулся с тем, что мой нынешний адаптер на 65 Вт такое не поддерживает.