“Мы нашли что-то, что любит убивать”: вышел новый трейлер “Обезьяны” Оза Перк...

“Мы нашли что-то, что любит убивать”: вышел новый трейлер “Обезьяны” Оза ПеркинсаВдогонку за свежим постером в сеть десантировался и полноценный новый трейлер фильма ужасов “Обезьяна” – тот самый, о жестоком содержании которого нас предупреждали ранее.
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