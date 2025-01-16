“Мы нашли что-то, что любит убивать”: вышел новый трейлер “Обезьяны” Оза Перк...

“Мы нашли что-то, что любит убивать”: вышел новый трейлер “Обезьяны” Оза ПеркинсаВдогонку за свежим постером в сеть десантировался и полноценный новый трейлер фильма ужасов “Обезьяна” – тот самый, о жестоком содержании которого нас предупреждали ранее.