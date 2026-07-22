Царьград Фото: коллаж Царьграда После серии покушений на русских военных отдел расследований "Первого русского" попытался ответить на главный вопрос: каким образом противник узнаёт маршруты и адреса высокопоставленных офицеров? Авторы пришли к выводу: в России создана система, сдающая генералов.
В России создана система, сдающая генералов. После наших военных убивают
Комментарии
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Alex Nемо
Интересно а списки сотрудников МО с указанием должностей и отделов уже удалили с вебсайта МО РФ? Лучшего источника и не нужно, а там не так давно, в 2024 году, был полный список из почти 400 фамилий с указанием должностей и званий, от майора до генералов! Интересно чья это была гениальная идея? Ну а зная фамилию и имя, выяснить адрес совсем не сложно...
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1 м.
Виктор Онегин
Предатель это передача данных. А в России простая безалаберность. То есть на ключевых точках секретности стоят бездари и не компетентные люди. Возьмите ту же Думу - в главном законодательном органе правят бал музыканты спортсмены да и хватает других престарелых "великих". По всюду нет порядка в Российской действительности. Потому и убийства не винных оправдание виновных стало обыденностью и по факту совершения греют руки и сердце неутомимые репотрёры.
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1 м.
rubin1976
А может, и создана. Достаточно взломать любимую систему "Конторы" с названием русского города.
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2 н.
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