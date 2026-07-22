В России создана система, сдающая генералов. После наших военных убивают

Alex Nемо

Интересно а списки сотрудников МО с указанием должностей и отделов уже удалили с вебсайта МО РФ? Лучшего источника и не нужно, а там не так давно, в 2024 году, был полный список из почти 400 фамилий с указанием должностей и званий, от майора до генералов! Интересно чья это была гениальная идея? Ну а зная фамилию и имя, выяснить адрес совсем не сложно...