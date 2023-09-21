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Глава "Росчайкофе" Чантурия: кофе подорожал на 118% из-за сырья и сервиса

Глава "Росчайкофе" Чантурия: кофе подорожал на 118% из-за сырья и сервиса

За семь лет цена стандартной чашки кофе выросла на 118%. В первую очередь это обусловлено подорожанием исходного сырья – зеленых кофейных зерен, пояснил гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Рамах Чанутрия.

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