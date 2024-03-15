За ходом выборов в Крыму следят иностранные наблюдатели

По данным избирательной комиссии Республики Крым всего за ходом голосования в республике наблюдают 3 863 наблюдателя зарегистрированных кандидатов и Общественной палаты Крыма, а также группа иностранных наблюдателей, прибывших в республику из разных стран.
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