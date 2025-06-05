Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 750 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Ларионов
    Интересно узнать про категорию 3 ВБД и список, кто попадает, товарищи волонтеры, дроноводы уже третий год на СВО , ре...Скандал в Самаре ...
  • Brigitte Queck
    Автор пишет "Одесса горит: «Герани» стерли с лица земли склады НАТО." Мое мнение: Русская армия совершенно правильно ...Одесса горит: «Ге...
  • Brigitte Queck
    НАТО ДОЛОЙ ! ЧТО ВЫ ВООБЩЕ ИЩИТЕ НА ЧУЖОЙ ЗЕМЛЕ ?/Б.КВЕКОдесса горит: «Ге...

До Сум 18 км. Достают уже артиллерия и БПЛА. Два высших офицера ликвидированы!

До Сум 18 км. Достают уже артиллерия и БПЛА. Два высших офицера ликвидированы!

Четыре дня назад военкор Юрий Котенок написал, что наши передовые отряды уже находятся в 18 км от Сум.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх