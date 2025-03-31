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WSJ: Агрессивно настроенные к РФ советники Трампа набирают влияние в Вашингтоне

WSJ: Агрессивно настроенные к РФ советники Трампа набирают влияние в Вашингтоне

Президент аналитического центра Saratoga Foundation Глен Ховард объяснил заявления лидера США Дональда Трампа о злости на российского коллегу Владимира Путина из-за слов о главе киевского режима Зеленском.

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