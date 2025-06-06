В России могут запретить автомобили без «карты спасения»

В России могут запретить допуск к эксплуатации автомобилей без «карты спасения». Об этом в рамках стратегической сессии по развитию и безопасности электротранспорта в Москве заявил представитель Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России Антон Доротюк, передает корреспондент «Известий».
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