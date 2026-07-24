Лавров описал фразой «пацан сказал – пацан сделал» подход РФ к итогам Анкориджа

Надо понять, кто конкретно "провалился" в рамках договоренностей, которые были достигнуты на российско-американском саммите в Анкоридже, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после заседания глав МИД стран ШОС в Киргизии 24 июля.