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Лавров описал фразой «пацан сказал – пацан сделал» подход РФ к итогам Анкориджа

Лавров описал фразой «пацан сказал – пацан сделал» подход РФ к итогам Анкориджа

Надо понять, кто конкретно "провалился" в рамках договоренностей, которые были достигнуты на российско-американском саммите в Анкоридже, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после заседания глав МИД стран ШОС в Киргизии 24 июля.

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