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Стадион «Спартака» будет называться «Лукойл Арена» с 1 января

Стадион «Спартака» будет называться «Лукойл Арена» с 1 января

По информации «РБ Спорт», с 1 января стадион будет называться «Лукойл Арена». Договор с брендом «Открытие банк» (эту банковскую группу поглотил ВТБ) заканчивается и продлен не будет.

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