Олимпиада-2020, 29 июля, все медали дня: у России золото в фехтовании, серебро в академической гребле, бронза в плавании, дзюдо и гимнастике

Сегодня на летней Олимпиаде-2020 в Токио разыграли 17 комплектов медалей в 8 видах спорта. Олимпийские игры-2020 в Токио 29 июля Медали дня Фехтование Рапира Женщины, командный турнир 1.
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