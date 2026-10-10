Осимхен — о Батракове: прекрасный игрок, очень талантливый

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен высказался о своём одноклубнике Алексее Батракове. «Это игрок, способный помочь нам на дистанции.
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