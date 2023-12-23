Глава крымского парламента заявил, что Крым передали УССР с нарушениями законов

Глава крымского Государственного совета и сопредседатель специальной рабочей группы Владимир Константинов заявил, что Крым передали Украинской ССР в 1954 с большим количеством нарушений советского законодательства.
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