РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 173 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Бердников
    Трамп знает,как преподнести задачи,стоящие перед США,и народ его полюбит и зауважает. А вот с выполнением придётся по...Большое шоу в США...
  • Eduard
    Все выборы касаются жителей этой страны,мнение из Африки,Европы или ещё кого,никого не интересуют! В признании тоже н...Песков назвал лег...
  • Eduard
    И это культурная Европа ?Евросоюз ввел обя...

Лукашенко заявил, что Зеленский "выкобенивался" на переговорах с РФ в 2022 году

Лукашенко заявил, что Зеленский "выкобенивался" на переговорах с РФ в 2022 году

Global Look Press/Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency Украинский президент Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, на переговорах с Россией в 2022 году сильно "выкобенивался", заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе общения с журналистами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх