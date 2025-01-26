Лукашенко заявил, что Зеленский "выкобенивался" на переговорах с РФ в 2022 году

Global Look Press/Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency Украинский президент Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, на переговорах с Россией в 2022 году сильно "выкобенивался", заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе общения с журналистами.