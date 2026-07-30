Почему Украина не пошла на эскалацию с Ираном

На текущей неделе украинское экспертное сообщество ожидало удара иранских ракет по Украине. Отношения между странами до предела накалились после удара ВСУ по иранскому судну на Каспии, в результате чего погиб один моряк Фото: © REUTERS / Vladislav Culiomza Тегеран пообещал жесткий ответ, а украинские эксперты высчитывали расстояние до Украины, дальнобойность иранских ракет и вероятный маршрут их пролета.
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