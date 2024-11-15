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Управление ООН объяснило отсутствие реакции на убийства журналистов из России

Управление ООН объяснило отсутствие реакции на убийства журналистов из России

Управление Организации Объединенных Наций (ООН) стремится найти оправдание тому, что не реагирует на убийства русских журналистов Украиной.

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