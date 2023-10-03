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Росель о деле Негрейры: «Барсу» обвинили в убийстве, но неизвестно, где находится труп»

Росель о деле Негрейры: «Барсу» обвинили в убийстве, но неизвестно, где находится труп»

Напомним, ранее стало известно, что глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело, посчитал выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й преступлением.

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