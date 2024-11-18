Заур Беданоков и Инна Кибиткина стали призерами на Кубке России по дзюдо для спортсменов с ограниченными возможностями слуха.

В Зеленограде с 11 по 14 мая прошли Чемпионат и Первенство России по дзюдо (спорт глухих). Адыгею на соревнованиях представили Заур Беданоков, Азамат Бижев и Инна Кибиткина - воспитанники республиканского физкультурно-спортивного центра адаптации инвалидов (директор Татьяна Бугранова).