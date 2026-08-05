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Порядок, государство

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Пензенские полицейские и общественники присоединились к Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»

В рамках всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» сотрудники ОМВД России по Башмаковскому району совместно с представителями Общественного совета организовали спортивное мероприятие для воспитанников летнего лагеря при школе №1 им.

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