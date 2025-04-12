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Закон, порядок, государство

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В Ростовской области открылся Дом Юнармии

В Ростовской области открылся Дом Юнармии

Юнармейцы Морозовского района на протяжении пяти лет входят в число лучших в Ростовской области, являются победителями и призерами военно-спортивных игр и соревнований как регионального, так и Всероссийского уровня.

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