Устройство поддерживает автоматизацию освещения и управление другими гаджетами Выпущен умный выключатель Xiaomi Smart Switch 2 Pro, который позволит превратить обычное освещение в часть системы умного дома.
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