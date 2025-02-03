Депутат Гаврилов рассказал, почему жителям России могут снизить пенсию

За формированием будущей пенсии гражданам советуют следить самостоятельно.Депутат Госдумы Сергей Гаврилов, председатель комитета по имущественным отношениям, рассказал, в каких случаях пенсия жителей России может оказаться урезанной.
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