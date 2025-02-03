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Депутат Гаврилов рассказал, почему жителям России могут снизить пенсию

Депутат Гаврилов рассказал, почему жителям России могут снизить пенсию

За формированием будущей пенсии гражданам советуют следить самостоятельно.Депутат Госдумы Сергей Гаврилов, председатель комитета по имущественным отношениям, рассказал, в каких случаях пенсия жителей России может оказаться урезанной.

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