Аргументы недели

98 710 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Романова
    Это надо понимать- так не доставайся же ты никому... Вот же гаденыш, закопать бы тебя в этом зерне вместе со всей зао...Экс-командующий с...
  • Сергей Рубцов
    Эту ставриду нужно потопить вместе с баржой с зерном!!!!Экс-командующий с...
  • Марина Петрова
    Просто они фашисты.Пожилую гражданку...

Глава крымского парламента Константинов назвал визитной карточкой ВСУ атаки на мирные объекты

Глава крымского парламента Константинов назвал визитной карточкой ВСУ атаки на мирные объекты

Глава крымского парламента Владимир Константинов в субботу, 22 июля, заявил в рамках беседы с журналистами, что атаки на мирные объекты являются визитной карточкой Вооруженных сил Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх