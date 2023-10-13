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Современное искусство: Красный диплом университета, скандальный успех в шоу-бизнесе, собственный бренд украшений: Как живёт звезда Дома-2 Ольга Бузова

Современное искусство: Красный диплом университета, скандальный успех в шоу-бизнесе, собственный бренд украшений: Как живёт звезда Дома-2 Ольга Бузова

Имя Ольги Бузовой известно практически всем. Эта женщина обладает колоссальной работоспособностью и проявила себя во всех возможных творческих ипостасях: она и телеведущая, и дизайнер, и певица, и даже писательница! Несмотря на настоящий шквал хейта, Ольга один за другим продолжает реализовывать проекты, которые становятся успешными.

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