Илон Маск требует либо привлечь Билла Гейтса к уголовной ответственности, либо распустить ФБР

Он репостнул твит с фото покойного педофила и сутенера Джеффри Эпштейна, его подельницы и подписью «Мир заслуживает того, чтобы узнать имена всех клиентов»Джеффри арестовали в 2019 и вскоре он при загадочных обстоятельствах покончил с собой.