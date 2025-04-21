Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Рогов сообщил о вывозе ВСУ тел убитых во время пасхального перемирия

Рогов сообщил о вывозе ВСУ тел убитых во время пасхального перемирия

Российские военные во время пасхального перемирия позволили украинским бойцам забрать тела погибших сослуживцев из так называемой серой зоны на линии соприкосновения, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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