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Царьград

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Разлучённые сёстры-близнецы нашли друг друга через 28 лет. Встретиться мешают американские запреты

Разлучённые сёстры-близнецы нашли друг друга через 28 лет. Встретиться мешают американские запреты

Мать отказалась от них ещё до родов.Две девочки появились на свет в Первоуральске. Из-за путаницы в больнице их разлучили, воспитывать сестёр стали в разных семьях.

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