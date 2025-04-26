Психолог Матерова: за шопоголизмом скрывается страх остаться без денег

Шопоголизм, то есть ненасытная потребность покупать, в последнее время набирает все больший размах. Особенно в условиях легких и быстрых заказов через маркетплейсы, когда пара движений пальцами мгновенно удовлетворяют неконтролируемое желание.
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