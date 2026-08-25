Премьер ДНР сообщил о критической ситуации с электричеством из-за атак ВСУ

Председатель правительства ДНР Андрей Чертков записал видеообращение к жителям республики, в котором предупредил о сохраняющейся крайне тяжёлой ситуации в энергосистеме региона из-за постоянных ударов украинских вооружённых формирований по объектам инфраструктуры.
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