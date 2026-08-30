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Газета.ру

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Врач Белоусов: клубника с йогуртом у некоторых может вызвать зуд и изжогу

Врач Белоусов: клубника с йогуртом у некоторых может вызвать зуд и изжогу

Клубника с йогуртом считается одним из самых популярных летних сочетаний: ягоды дают вкус и клетчатку, а кисломолочный продукт — белок и кальций.

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