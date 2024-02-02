Западный спектакль на тему отсутствия денег для Украины закончен. Вчера на саммите Евросоюза в Брюсселе утверждена долгосрочная помощь на €50 млрд для Киева на четырехлетний срок с 2024 по 2027 годы.
Орбана уговорили, Украина получит €50 млрд
Комментарии
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МИХАИЛФЕДОР Два человека
ВЕНГРИИ ВЕНГРИИ!!! ДА ПЛЮНЬТЕ ВЫ НА БЕЗМОЗГЛУЮ АМЕРИКУ11 ОНА ОЧЕНЬ СКОРО БУДИТ ЗАЛИТА ВОДОЙ11 А ВАШИ ДЕНЬГИ НУЖНО ВАШЕЙ СТРАНЕ И ВАШИМ ЛЮДЯМ111 ИНОГДА НУЖНО ДУМАТЬ ГОЛОВОЙ!! НЕ БЫТЬ ПОДСТИЛКОЙ У ЭТОЙ СТРАНЫ!!!!!
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21 час.
radiofree RF
Не долго музыка играла!
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12 час.
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