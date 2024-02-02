Орбана уговорили, Украина получит €50 млрд

МИХАИЛФЕДОР Два человека

ВЕНГРИИ ВЕНГРИИ!!! ДА ПЛЮНЬТЕ ВЫ НА БЕЗМОЗГЛУЮ АМЕРИКУ11 ОНА ОЧЕНЬ СКОРО БУДИТ ЗАЛИТА ВОДОЙ11 А ВАШИ ДЕНЬГИ НУЖНО ВАШЕЙ СТРАНЕ И ВАШИМ ЛЮДЯМ111 ИНОГДА НУЖНО ДУМАТЬ ГОЛОВОЙ!! НЕ БЫТЬ ПОДСТИЛКОЙ У ЭТОЙ СТРАНЫ!!!!!