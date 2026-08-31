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Башкортстанның Дурас авылында «Исәнмесез, авылдашлар!» бәйрәме узды

Башкортстанның Дурас авылында «Исәнмесез, авылдашлар!» бәйрәме узды

Башкортстанның Чишмә районы Дурас авылында «Исәнмесез, авылдашлар!» бәйрәме узды. Бу хакта Бөтендөнья татар конгрессы матбугат хезмәте хәбәр итә.

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