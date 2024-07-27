Андреева стала самой молодой чемпионкой турнира WTA за последние три года

Российская теннисистка Мирра Андреева победила на турнире в Яссах в возрасте 17 лет и 90 дней. Столь юной чемпионки в WTA-туре не было с 2021 года, когда американка Кори Гауфф выиграла титул в итальянской Парме, будучи на 20 дней моложе нынешней Андреевой.