Андреева стала самой молодой чемпионкой турнира WTA за последние три года

Российская теннисистка Мирра Андреева победила на турнире в Яссах в возрасте 17 лет и 90 дней. Столь юной чемпионки в WTA-туре не было с 2021 года, когда американка Кори Гауфф выиграла титул в итальянской Парме, будучи на 20 дней моложе нынешней Андреевой.
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